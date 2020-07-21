Anastasiadis: Türkiye, Osmanlı gibi davranıyor

AB'ye çağrıda bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye'nin 18’inci yüzyıldaymış gibi davrandığı öne sürdü.

Yunanistan ve dünyada birçok ülke, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin ardından hadsizce açıklamalar yapmaya devam ediyor...

Yapılan bu fütursuz açıklamalara bir yenisi de Güney Kıbrıs'tan geldi.

Güney Kıbrıs'ta yayın yapan Fileleftheros gazetesinin haberine göre Anastasiadis, kendisi Brüksel’de olduğu için Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis tarafından okunan açıklamasında, 1974 Barış Harekatı’nın yıldönümü nedeniyle değerlendirmelerde bulundu.

ANASTASİADİS'DEN ALAKASIZ 'OSMANLI OTOKRASİSİ' AÇIKLAMASI

Anastasiadis açıklamasında, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle bölgede artan gerilim sonrası, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü bahane ederek Türkiye aleyhinde kararlı bir politika uygulanması gerektiğini ifade etti.

Anastasiadis, izlenecek kararlı politikayla Türkiye’nin “Osmanlı otokrasisi” gibi davranmasının önüne geçilebileceğini söyledi.

"YATIŞTIRMA POLİTİKASI TÜRKİYE KARŞISINDA İŞE YARAMIYOR"

Yatıştırma politikasının Türkiye karşısında işe yaramadığını ve istenen sonuçları vermediğini belirten Anastasiadis, bunun denendiğini ve başarısız olduğunu savundu.

Anastasiadis, bu durumun önlenmesinin tek yolunun, uygun tedbirler vasıtasıyla Türkiye’ye net mesajlar verecek ve Türkiye’nin, “Osmanlı otokrasisinin rahat hareket edebildiği 18’inci yüzyıldaymış gibi devam edemeyeceği” anlayışını nüfuz edecek kararlı bir tutum benimsenmesi olduğunu kaydetti.

Anastasiadis ayrıca, diyaloğun yeniden başlamasına hazır olduğunu yineledi.

Anastasiadis, açıklamasında Türk yetkililer ile Kıbrıs Türk toplumundaki bazı kişilerin, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ve Yunanistan ile ilgili faaliyetlere de değindi.

“BİZ ACI ÇEKİYORUZ, BAZILARI KUTLUYOR”

Anastasiadis açıklamasının devamında KKTC’deki kutlamalara değinerek, “Biz bugün acı çekiyoruz, bazıları da kışkırtıcı şekilde kutlama yapıyor ve bayram ediyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin, “15 Temmuz 1974’teki Cunta darbesini bahane ederek Kıbrıs Cumhuriyeti egemen devletine ait toprakların yüzde 37’sini işgal ettiğini ve bu işgaline hâlâ devam ettiğini” iddia eden Anastasiadis, 165 binin üstünde Rum’un yerinden edildiğini, binlercesinin öldürüldüğünü ve 1500’den fazlasının da kaybolduğunu belirtti.

BÖLGEDEKİ İSTİKRARI KORUYALIM SAVSATALARI YENİDEN GÜNDEME GELDİ...

Anastasiadis, Türkiye’nin bu suçlarının uluslararası toplum tarafından devamlı kınanmasına ve BM ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen, son dönemde daha da “tehditkar ve tahrikkar hale geldiğini” ve bu durumun, bölgedeki istikrara ciddi hasarı olduğunu öne sürdü.

Yine habere göre Anastasiadis, “1974’teki Türk işgalinden 46 yıl sonra, Münhasır Ekonomik Bölge içerisinde yeniden, Kıbrıslı Türklerin çıkarlarının korunması bahanesiyle işgal yaşandığını” iddia etti.