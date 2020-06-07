Anastasiadis'ten Mustafa Akıncı kazansın temennisi

Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, birleşme müzakerelerinin yeniden başlaması için ekim ayındaki seçimin sonucunu şart koştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçimi, 11 Ekim'de yapılacak.

Rum Kesimi'nden seçimin sonuçlarına ilişkin temenni açıklaması geldi.

Politico dergisine konuşan Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, KKTC'nin mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın kazanmasını istediğini dolaylı yoldan ifade etti.

"AKINCI YENİDEN SEÇİLİRSE..."

Anastasiadis, yaptığı açıklamada, "Ekim ayında Kıbrıslı Türkler sandık başına gidecek ve Mustafa Akıncı yeniden lider seçilirse, adanın iki yakası arasındaki yeniden birleşme müzakereleri "kesinlikle" devam edebilir." diye konuştu.

Sözü Doğu Akdeniz'deki faaliyetlere getiren Anastasiadis, bölgede olduğu düşünülen doğalgaz yataklarının adil bir şekilde bölünmesi şartıyla ve Ankara'nın, enerji arama haklarını tanıdığı takdirde Kıbrıslı Türklere gaz gelirlerinden pay teklif etti.