Angela Merkel, afet bölgesini inceledi

Sel felaketinin büyük yıkıma yol açtığı bölgeyi gezen Alman başbakan, selden etkilenenlere hızlı yardım yapılacağını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, selden etkilenen Rheinland-Pfalz eyaletine gitti.

Merkel, 26 Eylül’de yapılacak federal parlamento seçimleri öncesinde son resmi yurt dışı ziyaretini Washington’a gerçekleştirmişti.

ABD ZİYARETİNİN ARDINDAN SEL BÖLGESİNDE

Beyaz Saray'da Başkan Joe Biden ile görüşen Merkel, ABD'den döner dönmez selin vurduğu Eifeldorf Schuld köyünde incelemelerde bulundu.

Merkel’e Rheinland-Pfalz eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, Schuld Belediye Başbakanı Helmut Lussi ve diğer yetkililer eşlik etti.

"GERÇEK RESMİN GÖRÜLMESİ İÇİN GELDİM"

Selden etkilenenlerle ve arama kurtarma ekipleriyle görüşen Merkel, bölgedeki durumla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Andenau kentinde geçerek basın toplantısı düzenleyen Merkel, "Buraya bugün federal hükümet tarafından gerçeküstü hayaletimsi durumun gerçek resminin görülmesi için geldim." dedi.

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"DURUM KORKUTUCU"

Merkel, durumun korkutucu olduğuna işaret ederek, Alman dilinde bu yıkımı tanımlamak için bir kelime bulunmadığını söyledi.

İnsanların birlikte ve dayanışma içinde olmalarından mutlu olduğunu dile getiren Merkel, "Biz sizin yanınızda duruyoruz." dedi.

SELDEN ETKİLENEN BÖLGELER İÇİN YARDIM PROGRAMI

Merkel, çarşamba günü Bakanlar Kurulu'nda selden etkilenenlere hızlı yardım yapılması, orta vadeli yapılacak görevler konusunda ve uzun vadede altyapının yeniden inşa edilmesi için bir program kabul edileceğini, bu paranın merkezi olarak değil, yerel yönetimlerce dağıtılacağını kaydetti.

Ülke genelinde, bu bölgedekiler için dayanışmanın süreceğine emin olduğuna dikkati çeken Merkel, "Şu anda çok bağışlar, gönüllüler var ancak bunun koordine edilmesi lazım. Bu nedenle para bağışı yapmak, yapılabilecek en iyi şeydir veya birkaç hafta sonra neler yapılacağını sormak." diye konuştu.

Merkel, doğanın nasıl bir şiddetle hareket edebileceğinin burada görüldüğünü belirterek, kısa, orta ve uzun vadede son yıllarda daha fazla iklim ve çevre konularını dikkate alarak doğanın bu gücüne karşı koyacaklarını söyledi.





"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE DAHA HIZLI OLMALI"

İklim değişikliğiyle mücadele edilmesini isteyen Merkel, "İklim değişikliğiyle mücadelede daha hızlı olmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, "İklimin korunmasına yatırım pahalıdır evet ancak iklimin korunması yapılmadığında daha da pahalı olduğunu burada görüyoruz." dedi.

Buradaki durumu gördüğünde ilk ne düşündüğünün sorulması üzerine Merkel, "İnanılmaz. Resimlerden görüldüğünde inanılmazdı ancak yerinde gördüğünüzde bir kez daha başka bir izlenim ediniyorsunuz. Bundan dolayı yerinde ziyaretler bu nedenle çok önemli." ifadesini kullandı.

ALMAN ORDUSU BÖLGEDE

Merkel, Alman ordusunun ihtiyaç duyulduğu sürece bölgede kalacağı sözü vererek, diğer eyaletlerin de yardım etmeye hazır olduğunu aktardı.

Sel konusunda daha iyi bir uyarı sistemine ihtiyaç duyulup duyulmadığına ilişkin soru üzerine Merkel, bundan sonra neyin iyi yapılabileceğini düşündüklerini belirtti.

Merkel, doğanın gücüne bir parça maruz kalındığını ve şimdi bu gibi durumları engelleyebileceklerine ilişin bir söz verilemeyeceğini söyleyerek, "Ama elektriğiniz yoksa, dijital bağlantınız yoksa bu çok zor bir durum." ifadesini kullandı.

KAYIPLARI ARAMA ÇALIŞMALARI



Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Dreyer de bölgenin yeniden imar edilmesinin uzun süreceğini kaydetti.

Şimdi önceliğinin kayıp insanların bulunması olduğunu vurgulayan Dreyer, "Kayıp olanları bulmadan rahat durmayacağız." dedi.





EN AZ 156 ÖLÜ

Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde, aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında en az 156 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Diğer taraftan selin etkili olduğu bölgelerde arama-kurtarma çalışmaları sürerken, suyun çekildiği bölgelerde enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına başlandı.







