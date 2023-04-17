Angela Merkel, Almanya'nın en yüksek liyakat nişanını aldı Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından ülkenin en yüksek liyakat nişanı ile ödüllendirdi.

İHA

Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel, ülkenin en yüksek liyakat nişanı ile ödüllendirildi.

Liyakat nişanı ile ödüllendirildi

Bellevue Sarayı'nda düzenlenen törenle Merkel'e özel tasarım "Federal Almanya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı Büyük Haçı" Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından takdim edildi.

Törene Başbakan Olaf Scholz ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katıldı.

"Merkel benzeri görülmemiş bir politikacı"

Merkel'in başarılarını öven Cumhurbaşkanı Steinmeier, Merkel'i birçok krizde Almanya'yı başarıyla yöneten benzeri görülmemiş bir politikacı olarak nitelendirerek, “Ülkemizin benzeri görülmemiş zorluklar altında ekonomik başarıya ulaşmasına yardımcı oldunuz" ifadelerini kullandı.

Merkel'i bu şekilde onurlandırmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Steinmeier, olağanüstü uzun görev süresince Merkel'in demokrasiyi güçlendirmek için siyasi hayatını ikna edici bir şekilde kullandığını da belirtti.

"Kadın gücünün ülkemizde her zaman var olacağını gösterdi”

Merkel'in olumlu kişisel niteliklerine de vurgu yapan Cumhurbaşkanı Steinmeier, Merkel'in kişisel olarak kendisini hiçbir zaman merkeze koymadığını söyledi.

Merkel'in itidalini güçlü yönlerinden biri haline getirmeyi başarabildiğine değinen Steinmeier, “Hükümetin başındaki ilk kadın olan Merkel, 16 yıllık başbakanlık görevi süresince kadın gücünün ülkemizde her zaman var olacağını gösterdi” dedi.

Merkel’in aldığı nişan eleştirildi

Merkel'in aldığı nişan bazı siyasiler tarafından eleştirildi.

Hükümet ortağı Yeşiller ve Hür Demokratlar (FDP) Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai, ödülle ilgili şüphelerini dile getirerek, “Görev sürenizin sonunda ülkemiz iyi durumda değildi” ifadelerini kullandı.

Sol Parti lideri Martin Schirdewan ise, "Merkel'in siyasi bilançosu henüz belirsiz ve bir ödülden çok eleştirel bir incelemeye ihtiyaç duyuyor" dedi.

Bir diğer hükümet ortağı Sosyal Demokratlar (SPD) Eşbaşkanı Saskia Esken ise, Merkel’e destekte bulunarak, “Ülkemizin kaderinde zirvede söz sahibi olan ve siyasetin tüm zorluklarını yaşayan ilk kadın oldu" ifadelerini kullandı.

Merkel'den önce söz konusu nişan sadece 1954'te eski Başbakan Konrad Adenauer ve 1998’de eski Başbakan Helmut Kohl’e verilmişti.