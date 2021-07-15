Angela Merkel, gözlerini açamadı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, vatandaşlarla çevrim içi düzenlenen bir toplantıda uyukladı. Merkel'in uyukladığı anlar kameraya yansırken, görüntüler sosyal medyada olay oldu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, vatandaşlarla çevrim içi bir toplantıya katıldı.

Toplantı esnasında yorgun olduğu görülen Almanya Başbakanı’nın uyukladığı anlar kameraya yansıdı.

UYKUSU GELDİ

Alman televizyonları tarafından yayınlanan ve Almanya Hükümeti'nin resmi sitesine yüklenen bir buçuk saatlik toplantı videosunda başlarda oldukça enerjik ve neşeli olduğu görülen Merkel’in aradan geçen bir saatlik soru-cevap maratonuyla birlikte giderek yorulduğu ve uykusunun geldiği görüldü.

GÖZLERİNİ OVUŞTURARAK AYAKTA KALDI

Toplantının sonlarına doğru bir kişinin koronavirüs salgını, Afganistan ve Almanya'nın pandemi dönemi sonrasıyla ilgili yönelttiği soruları dinlerken gözleri kapanan Merkel'in neredeyse uyuduğu, gözleri kapanırken son anda toparlandığı ve kendini uyanık tutabilmek için gözlerini ovuşturması dikkatlerden kaçmadı.

Angela Merkel, çevrim içi toplantıda uyukladı VİDEO

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Merkel'in bu uyuklayan hali özellikle Almanya'da birçok kişi tarafından sosyal medya yoluyla paylaşıldı.

Alman liderin emeklilik zamanının geldiğiyle ilgili verdiği karara bu görüntüler üzerine destek yağdı.