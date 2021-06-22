Angela Merkel, ikinci doz aşısını Moderna yaptırdı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırdı. Merkel'in ikinci doz tercihi Moderna oldu.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) hükümet sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Merkel birkaç gün önce ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırdı.

İKİNCİ DOZU MODERNA UYGULANDI

İlk doz koronavirüs aşısını 16 Nisan'da AstraZeneca ile yaptıran 66 yaşındaki Merkel'e ikinci aşı olarak Moderna uygulandığı belirtildi.

ÜLKEDE AŞILANAN SAYISI 26 MİLYONU AŞTI

Öte yandan, ülkede 42 milyon 540 bin 863 kişiye koronavirüs aşısının ilk dozu, 26 milyon 274 bin 154 kişiye de ikinci dozu yapıldı.