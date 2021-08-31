Angela Merkel: Kabil'deki havalimanı hayati öneme sahip

Taliban'ın eline geçen havalimanına ilişkin konuşan Merkel, söz konusu alanın çalışır durumda olması gerektiğini söyledi. Kurz ise çok sayıda Afgan'ı ülkesinde ağırladığını kaydetti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın durumunu değerlendirdi.

Merkel, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile yapacağı görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenlendi.

"YEREL PERSONELİ AFGANİSTAN'DAN ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Görüşmede Afganistan’daki durumu da ele alacaklarını belirten Merkel, Almanya’nın Afganistan’daki yerel personeli çıkarmak istediğini belirtti.

Merkel, Kabil'deki havalimanının ne zaman tekrar çalışır durumda olacağının önemli olduğunu, bu konuda Katar ve Türkiye ile görüşmeler yapıldığını vurguladı.

"AKSİ TAKDİRDE HİÇBİR YARDIM ULAŞAMAZ"

Alman hükümetinin bu konuda teknik yardım sağlamaya hazır olduğunu ifade eden Merkel, "Bu havalimanı Afganistan için de hayati önem taşıyor çünkü aksi takdirde oraya hiçbir tıbbi ve insani yardım ulaşamaz." dedi.

SAYILARI 10 BİN İLA 40 BİN ARASINDA

Merkel, Taliban ile sürekli temasta kalabilmek için Fransa, İngiltere, Hollanda, İtalya gibi bazı ülkelerle Kabil’de veya bölgede nasıl geçici veya daha güçlü bir (diplomatik) varlığa sahip olunabileceği ve Avrupalılar olarak nasıl birlikte çalışmalar yapılabileceği konusunda görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Başbakan Merkel, "Şimdi bu, herhangi bir diplomatik tanınmadan ayırt edilmelidir. Bu sadece Taliban ile konuşmak için insanları veya diplomatları yakında bulundurmakla ilgi." ifadesini kullandı.

Afgan personel ve ailelerinin durumuna odaklandıklarını belirten Merkel, bunların sayısının 300 değil, 10 bin ila 40 bin olduğunu kaydetti.

KURZ: İNSANİ YARDIMI ARTIRDIK

Avusturya Başbakanı Kurz ise Afganistan ve bölgedeki ülkeler için insani yardımı artırdıkları bilgisini paylaştı.

Kurz, Avusturya’nın belirli sayıda mülteci almaya hazır olup olmadığına ilişkin bir soruya da bu konudaki tutumunun açık olduğunu ve bunun da değişmediğini söyledi.

"AFGANLAR İÇİN ÇOK ŞEY YAPTIK"

Avusturya’nın daha önce de çok şey yaptığını ve çok sayıda Afgan'ı kabul ettiğini belirten Kurz, dünyada kişi başına düşen en büyük dördüncü Afgan topluluğuna sahip olduklarını kaydetti.