Angela Merkel, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

İlk dozu AstraZeneca ile yaptıran Merkel'e ikinci doz olarak Moderna uygulandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırdı.

Alman Haber Ajansının (DPA) hükümet sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Merkel'e ikinci doz aşı "birkaç gün önce" uygulandı.

İKİNCİ DOZ FARKLI

İlk doz koronavirüs aşısını 16 Nisan’da AstraZeneca ile yaptıran 66 yaşındaki Merkel’e şimdi Moderna aşısı uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

Almanya’da devam eden aşı kampanyasında 42 milyon 540 bin 863 kişiye koronavirüs aşısının ilk dozu, 26 milyon 274 bin 154 kişiye de ikinci dozu yapıldı.