Angela Merkel, Nansen Mülteci Ödülü'ne layık görüldü

Grandi, "Merkel, büyük bir ahlaki ve politik cesaret sergiledi" dedi. Ödülün gerekçesi olarak, 1 milyondan fazla sığınmacının ağırlanması gösterildi.

Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'e Nansen Mülteci Ödülü verilecek.

Nansen Mülteci Ödülü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından mülteciler ve sığınmacılar için yürütülen çalışmaların takdirini belirtmek üzere takdim ediliyor.

Bu yılki mülteci ödülü Merkel'in

Komiserlikten yapılan açıklamada, "Almanya'nın eski Federal Şansölyesi Angela Merkel, 2022 Nansen Mülteci Ödülü'nü alacak." denildi.

Konuyla ilgili olarak, "Dönemin Federal Şansölyesi Merkel'in liderliğinde Almanya, 2015 ve 2016'da Suriye'deki çatışmanın zirvesinde ve diğer yerlerde ölümcül şiddetin ortasında 1,2 milyondan fazla mülteci ve sığınmacıyı ağırladı." ifadesi kullanıldı.

Merkel: Değerlerimiz sınandı

Merkel'in o dönemde yaptığı, "Avrupa değerlerimizi sınayan bir durumdu." şeklindeki açıklaması hatırlatıldı.

Alman siyasetçinin, bölücü milliyetçiliği reddetme çağrısı yaptığı, bunun yerine “özgür, şefkatli ve açık fikirli” olunmasını istediği belirtildi.

Grandi: Büyük bir ahlaki ve politik cesaret sergiledi

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Merkel'in "sığınmacıları koruma ve insan hakları, insani ilkeler ve uluslararası hukuk için ayağa kalkma kararlılığına" övgüde bulundu.

Grandi, "Angela Merkel, 1 milyondan fazla mültecinin hayatta kalmasına yardım ederek büyük bir ahlaki ve politik cesaret sergiledi." diye konuştu.

"Nelerin başarılabileceğini gösterdi"

Eski Başbakan'dan övgüyle söz etmeyi sürdüren Grandi, şu ifadelere yer verdi:

"Ortak insanlığımıza hitap eden, korku ve ayrımcılığı nasihat edenlere karşı dimdik duran gerçek bir liderlikti.

Politikacılar, sorumluluğu başkalarına devretmek yerine dünyanın sorunlarına çözüm bulmak için doğru hareket tarzını benimsediğinde nelerin başarılabileceğini gösterdi."