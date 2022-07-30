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    Angela Merkel opera festivalinde görüntülendi

    Angela Merkel opera festivalinde görüntülendi

    Almanya Eski Başbakanı Merkel, Bayreuth kentinde düzenlenen geleneksel Richard Wagner Opera Festivali'ne eşiyle birlikte katıldı.
    • 30.07.2022 - 21:43
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 21:50
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    Almanya'nın 'ebedi şansölyesi' olarak anılan Angela Merkel, 16 yıldır sürdürdüğü başbakanlık görevini kendi isteğiyle bırakmış, yerine Olaf Scholz gelmişti.

    Bir süredir gözden uzak olan Merkel, bu sene de geleneği bozmadı.

    Festivale katıldı

    Eski Şansölye Merkel, Bayreuth kentinde düzenlenen geleneksel Richard Wagner Opera Festivali'ne katıldı.

    Eşi Joachim Sauer ile festivale katılan Merkel'i, Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Soeder ve eşi Karin Bamuller-Soder karşıladı.

    Merkel ve eşi Sauer, salonun önünde kameralara poz verdi.

    Yeşil kıyafetini tercih etti

    Bakanlar, siyaset, sinema, sanat ve moda dünyasından ünlü yıldızlarının da yer aldığı festivale her yıl değişik bir kostümle katılan Merkel, bu kez daha önce de giydiği yeşil akşam kıyafetiyle geldi.

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