Petrol
86.03
1.37%
Euro
17.779
0.50%
Dolar
18.5259
0.42%
Altın
974.36
0.87%
Borsa
3238
-0.84%
Bitcoin
358.227
-4.63%
BTXN Coin
10.28
4.36%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Angela Merkel: Putin'i ciddiye alın

    Putin'in nükleer silah uyarısına işaret eden Merkel, "Rus liderin sözlerini blöf olarak görmemek siyasi bilgeliktir" şeklinde konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 15:48
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 15:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Angela Merkel: Putin'i ciddiye alın

    Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel, her ne kadar siyaset sahnesinden çekilse de Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin toprak bütünlüğünü ve halkını savunmak için elindeki tüm araçları kullanmaya hazır olduğunu söylerken, "Bu bir blöf değil." dedi.

    Merkel'den Batı'ya Putin uyarısı

    Putin'in bu uyarısı, Batı'da Ukrayna'ya nükleer silahlarla saldırı ihtimalini gündeme getirdi.

    Merkel, Putin'in özellikle ulusa sesleniş konuşmasındaki açıklamalarının ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

    "Sözleri ciddiye alınmalı"

    Eski Federal Şansölye Helmut Kohl Vakfı'nın açılışında konuşan Merkel, "Sözleri ciddiye alınmalı. Sözleri ciddiye almak, onları en başından bir blöf olarak görmemek ve onlarla ciddi şekilde ilgilenmek, hiçbir şekilde bir zayıflık ya da yatıştırma işareti değil, bir siyasi bilgelik işaretidir." dedi.

    "Kesinlikle bir blöf değil"

    TASS'ın aktardığına göre, Merkel, siyasi bilgeliğin, manevra alanı korumaya yardımcı olabileceğine dikkati çekti.

    Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, "sınırlar zorlanırsa nükleer silah kullanma hakkı sahip olduklarını" belirterek, "Bu kesinlikle bir blöf değil." demişti.

    Angela Merkel: Putin i ciddiye alın #1

    AB: Putin’in nükleer silahla tepki vermesi çok kötü

    Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, BBC’ye yaptığı açıklamada, "Rus ordusu köşeye sıkışmış durumda ve Putin’in nükleer silah tehdidi ile buna tepki vermesi çok kötü." diye konuşmuştu.


    DOLAR KURU SON DAKİKA I 28 Eylül 2022 Çarşamba dolar ve euro ne kadar?
    Gündem

    DOLAR KURU SON DAKİKA I 28 Eylül 2022 Çarşamba dolar ve euro ne kadar?

    Erzurum'da, küpeli gence laf atıp bıçakladılar
    3. Sayfa

    Erzurum'da, küpeli gence laf atıp bıçakladılar

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir