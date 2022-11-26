Angela Merkel: Putin'i etkileme gücümü kaybetmiştim

Der Spiegel dergisine röportaj veren Merkel, Putin için önemli olan şeyin sadece güç olduğunu söyledi. Merkel, görevinin son zamanlarında Putin'i etkileme gücünü kaybettiğini sözlerine ekledi.

Almanya’nın eski başbakanı Angela Merkel, Der Spiegel dergisine verdiği röportaj ile gündeme geldi.

Kendisine sorulan soruları yanıtlayan Merkel, Rusya Ukrayna arasındaki savaşın sürecine ilişkin önemli anekdotlar anlattı.

Merkel açıklamalarında Putin’i etkileyen faktörün güç olduğunu belirtti.

“Pişman değilim”

Dönemindeki hükümet politikasını savunan Merkel, başbakanlıktan ayrılma kararından pişman olmadığını söyledi.

Merkel, o dönemde hükümetinin Ukrayna, Suriye ve Libya gibi başlıklarda ilerleme sağlamakta zorlanmaya başladığını aktardı.

“Putin’i etkileme gücümü kaybettim”

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sürecinde görevde kaldığı periyotta Merkel, Putin ile yakınlığı nedeniyle sert eleştirilere de maruz kalmıştı.

Yakınlığın altında yatan neden ise Almanya’nın Rus gazına olan bağımlılığıydı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Merkel, görev süresinin dolmaya az kalması sebebiyle Putin'i etkileme gücünü kaybettiğini söyledi.

Merkel, "Putin için sadece güç önemlidir. Onu etkileyecek gücüm kalmamıştı." dedi.

Son ziyaretinde Putin ile yaptığı görüşmeye Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un da katıldığını belirten Merkel, “Güç politikası açısından Putin'in gözden düştüğünü fark ettim." dedi.