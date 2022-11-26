Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.4066
-0.04%
Dolar
18.6336
0.02%
Altın
1.051
-0.01%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
315.821
0.85%
BTXN Coin
5.75
-2.37%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C
    Angela Merkel: Putin'i etkileme gücümü kaybetmiştim

    Angela Merkel: Putin'i etkileme gücümü kaybetmiştim

    Der Spiegel dergisine röportaj veren Merkel, Putin için önemli olan şeyin sadece güç olduğunu söyledi. Merkel, görevinin son zamanlarında Putin'i etkileme gücünü kaybettiğini sözlerine ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2022 - 10:53
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 11:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Almanya’nın eski başbakanı Angela Merkel, Der Spiegel dergisine verdiği röportaj ile gündeme geldi.

    Kendisine sorulan soruları yanıtlayan Merkel, Rusya Ukrayna arasındaki savaşın sürecine ilişkin önemli anekdotlar anlattı.

    Merkel açıklamalarında Putin’i etkileyen faktörün güç olduğunu belirtti.

    “Pişman değilim”

    Dönemindeki hükümet politikasını savunan Merkel, başbakanlıktan ayrılma kararından pişman olmadığını söyledi.

    Merkel, o dönemde hükümetinin Ukrayna, Suriye ve Libya gibi başlıklarda ilerleme sağlamakta zorlanmaya başladığını aktardı.

    Angela Merkel: Putin i etkileme gücümü kaybetmiştim #1

    “Putin’i etkileme gücümü kaybettim”

    Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sürecinde görevde kaldığı periyotta Merkel, Putin ile yakınlığı nedeniyle sert eleştirilere de maruz kalmıştı.

    Yakınlığın altında yatan neden ise Almanya’nın Rus gazına olan bağımlılığıydı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Merkel, görev süresinin dolmaya az kalması sebebiyle Putin'i etkileme gücünü kaybettiğini söyledi.

    Merkel, "Putin için sadece güç önemlidir. Onu etkileyecek gücüm kalmamıştı." dedi.

    Son ziyaretinde Putin ile yaptığı görüşmeye Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un da katıldığını belirten Merkel, “Güç politikası açısından Putin'in gözden düştüğünü fark ettim." dedi.


    ÖSYM sınav tarihi duyurusunu kaldırdı
    Gündem

    ÖSYM sınav tarihi duyurusunu kaldırdı

    Sivas'ta yağış kaza getirdi: Yolcu otobüsü kontrolden çıktı
    3. Sayfa

    Sivas'ta yağış kaza getirdi: Yolcu otobüsü kontrolden çıktı

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Görüş Bildir