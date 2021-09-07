Angela Merkel, seçimlerde Armin Laschet'e destek istedi

Seçimlere sayılı günler kala Alman Başbakan Merkel, seçmenlere "Oyunuzu Laschet'e verin" çağrısı yaptı.

Almanya'da halk, 26 Eylül'de genel seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Seçimde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı, Hristiyan CDU'nun Genel Başkanı Armin Laschet oldu.

MERKEL, LASCHET'E OY İSTEDİ

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) adayı ise Maliye Bakanı Olaf Scholz. Angela Merkel, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada halka seslenerek, seçimlerde Laschet'i desteklemelerini istedi.

16 yıllık başbakanlık görevini bırakmaya hazırlanan Merkel, diğer seçeneklerin sol iktidar koalisyonu olduğunu söyledi.

"ALMANYA'NIN İHTİYAÇ DUYDUĞU BAŞBAKAN"

Merkel, Laschet'in başbakanlığında Almanya'nın "ılımlı bir şekilde geleceğe yönleneceğini" kaydetti.

Laschet'ten övgüyle bahseden Alman başbakan, söz konusu adayın "Almanya'nın tam da ihtiyacı olan" bir hükümete liderlik edeceğini dile getirdi.

"LASCHET SEÇMENLERDE YANKI UYANDIRMIYOR"

Ancak Laschet'in "kararlılık" vaadinin iklim değişikliği, göç ve koronavirüs salgını konusunda endişelenen seçmenlerde yankı uyandırmadığı belirtiliyor.

SCHOLZ: YENİ BAŞLANGIÇ ŞART

Merkel'in ardından konuşan Scholz ise "Yeni bir başlangıca ihtiyaç var ve başarılı olacağını umuyorum." dedi.

ANKETTEN ÇIKAN SONUÇ

Alman basınında yer alan haberlere göre, Almanya'da yapılan anketlerde SPD'nin adayı Olaf Scholz'un yüzde 25 oy alacağı tahmin ediliyor. CDU/CSU'nun yüzde 27'den yüzde 20'ye düştüğü belirtiliyor.