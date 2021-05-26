Angela Merkel, Sisi ile görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştüğü bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Merkel'in Sisi ile Orta Doğu'daki güncel gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.

MISIR'A TEŞEKKÜR

Merkel'in İsrail ile Filistin arasındaki ateşkese ara buluculuk yapması nedeniyle Mısır'a teşekkür ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, ateşkesin daha da istikrarlı hale getirilmesi gerektiği konusunda hemfikir oldukları, taraflar arasında siyasi müzakerelerin yeniden başlamasına destek verecekleri vurgulandı.

Açıklamada ayrıca görüşmede Libya'daki gelişmelerin yanı sıra ikili ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı kaydedildi.