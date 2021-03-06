Angela Merkel, Türkiye ile kapsamlı ilişkilerin önemini teyit etti

Angela Merkel, Türkiye ile kapsamlı ilişkilerin önemini teyit etti

Berlin yönetiminden, Erdoğan ile Merkel arasında yapılan görüşmeye ilişkin açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında video konferans yoluyla görüşme gerçekleşti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Seibert, iki liderin, koronavirüs salgınıyla mücadele ve aralarında Akdeniz’in doğusundaki durum dahil çeşitli bölgesel konuları ele aldığını aktardı.

AB - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE LİBYA'DAKİ DURUM

"Şansölye, AB ile Türkiye arasındaki kapsamlı ve yapıcı ilişkilerin önemini yeniden teyit etti." ifadesini kullanan Seibert, Başbakan Merkel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Libya’da Abdulhamid Dibeybe yönetiminde devam eden hükümetin kurulmasına ülke içinden ve dışından tam destek verilmesine ihtiyaç duyulduğu konusunda mutabık kaldığını kaydetti.

AKDENİZ VE KIBRIS MESELESİ

Merkel’in, Akdeniz’in doğusundaki tartışmalı konuların sadece diyalog yoluyla ve uluslararası hukuk temelinde çözülebileceğini vurguladığını anlatan Seibert, Şansölye'nin Kıbrıs meselesine ilişkin olarak da gayriresmi görüşmelerin BM’nin arabuluculuğunda yakında başlayacağına dair açıklama yapılmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.