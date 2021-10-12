Angela Merkel: Türkiye’yi görmezden gelemezsiniz

Alman başbakan, Ankara ile ilişkilere dair yaptığı açıklamada, Türkiye’nin büyük hedeflerinin olduğunu söyledi. Merkel, iki ülke arasında diyaloğun sürmesi gerektiğini ifade etti.

Almanya'da 26 Eylül'deki seçimlerde aday olmayan ve siyaset sahnesinden çekilmeye hazırlanan Başbakan Angela Merkel, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Merkel, 16 Ekim Cumartesi günü Türkiye’yi ziyaret ederek, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

ANKARA İLE İLİŞKİLERE VURGU YAPTI

Veda turları kapsamında İsrail'i ziyaret eden Merkel'in burada Türkiye ile ilgili sözleri, Jüdische Allgemeine gazetesi tarafından aktarıldı.

"Türkiye’yi görmezden gelemezsiniz." diyen Merkel, NATO üyesi Ankara'nın yasa dışı göçle mücadelede Avrupa Birliği için merkezi bir rol oynadığını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN HEDEFLERİ BÜYÜK"

Alman başbakan, "Türkiye’nin büyük hedefleri var ve ilişkilerde birçok hayal kırıklığı yaşanıyor. Temel konularda tutumlar farklı olsa bile pragmatik anlaşmalar bulmalıyız." ifadelerini kullandı.

Merkel, Türkiye ile ilişkiler konusunda sözlerini "Birbirimizle konuşmaya devam etmeliyiz." diyerek noktaladı.

"ÜLKELERİMİZ BİRBİRİNE BAĞLI"

Bu arada Angela Merkel'in İstanbul ziyaretine ilişkin açıklama yapan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Türkiye, bizim için önemli ve yakın bir partner. Ülkelerimiz birçok yönden birbirine bağlı." şeklinde konuşmuştu.

Almanya'da yaşayan Türk kökenli vatandaşlara işaret eden Seibert, "Bunlar temelde bu ülke ile kişisel köprü oluşturuyor. Bu nedenle Alman hükümeti olarak Türkiye ile yakın, yapıcı ve güven içinde birlikte çalışmak önemli." demişti.