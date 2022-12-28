Angela Merkel: Ukrayna savaşının nasıl biteceğiyle ilgili fikrim yok

Angela Merkel: Ukrayna savaşının nasıl biteceğiyle ilgili fikrim yok

Eski Alman lider, "Savaş, eninde sonunda müzakerelerle sonuçlanacak" dedi. Merkel, çatışmaların nasıl sonlanacağını ise bilmediğini belirtti.

Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes arayışlarına dair konuştu.

Merkel, kendisinden sürece dahil olmak isteyen çevrelere gönderdiği mesajda böyle bir niyetinin olmadığını söyledi.

Ukrayna savaşı yorumu: Nasıl biteceğini bilmiyorum

Olası Ukrayna uzlaşma sürecine katılımına ilişkin Merkel, "Böyle bir mesele gündemde yok." dedi.

Merkel, İtalyan Sette dergisine verdiği demeçte, Ukrayna'daki çatışmanın nasıl sona ereceğine dair hiçbir fikri olmadığını da belirtti.

"Eninde sonunda müzakerelerle sonuçlanacak ama..."

Alman siyasetçi, "Eninde sonunda müzakerelerle sonuçlanacak. Savaşlar normalde müzakere masasında biter. Ama empoze edilen ile, ki ben dahil pek çok kişinin olmasını istemediği bir barış ile açık ve dostane müzakereler arasında fark var. Ekleyecek başka bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.

"Savaşı önlemekle ilgiliydi, başarısız olduk"

Hükümetinin Rusya ve Ukrayna'ya yönelik politikası hakkında yorum yapan Merkel, karar alma sürecinin kendisine "hâlâ mantıklı göründüğünü" söyledi.

Merkel, "Her şey, ortaya çıkan savaşı önlemekle ilgiliydi. Başarısız olduk ama bu, denemenin yanlış olduğu anlamına gelmez." şeklinde konuştu.

"Ukrayna'ya güçlenmesi için zaman tanıma girişimiydi"

Alman haftalık Die Zeit gazetesindeki röportajında ise Merkel, Minsk anlaşmalarının Ukrayna'ya güçlenmesi için zaman tanıma girişimi olduğunu kaydetti.

Merkel, o zamanlar NATO ülkelerinin Kiev'e şimdi olduğu kadar destek sağlayabileceklerinden şüphe duyduğunu sözlerine ekledi.