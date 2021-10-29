Angela Merkel, Yunanistan'da Kiryakos Miçotakis ile görüştü

Miçotakis, Atina'da bir araya geldiği Merkel ile ortak açıklama yaptı. Yunan başbakan, Brüksel'in Ankara'ya karşı daha sert tavır takınması gerektiğini savundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, veda ziyaretleri kapsamında Yunanistan'a gitti.

Merkel, başkent Atina'da Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

MİÇOTAKİS TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Miçotakis ile Merkel, ikili görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

Ege ve Doğu Akdeniz'de her fırsatta gerilimi tırmandıran ve Ankara'nın diyalog çağrılarını reddeden Yunanistan'ın başbakanı, konuşmasında Türkiye'yi hedef aldı.

MERKEL'E: DİYALOGDAN YANA OLDUĞUNUZU BİLİYORUM

Merkel'i işaret eden Miçotakis, "Diyalogdan ve tansiyonun düşürülmesinden yana olduğunuzu biliyorum. İletişim kanallarını açık tutmaya çalışacağım Ancak çoğu zaman, Batı'nın sakinliği, Türkiye'nin keyfi hareketini teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.

AVRUPA'YA "TÜRKİYE'YE KARŞI SERT OLUN" MESAJI GÖNDERDİ

Avrupa Birliği'nden Ankara'ya karşı daha "sert tavır" takınmasını isteyen Miçotakis, "Avrupalı yetkililerin Avrupa siyasetini ve Avrupa pratiğini dönüştürme zamanı geldi. Haklarımız üzerindeki tehditlere veya anlaşmazlıklara müsamaha göstermeyiz." dedi.

MERKEL: TAM FİKİR BİRLİĞİ HER ZAMAN MÜMKÜN DEĞİL

Angela Merkel ise diyalog yoluyla çözümlere ulaşmanın "önemli ama zor" olduğunu dile getirdi.

Yunanistan ile Türkiye arasındaki sorunların Avrupa'yı da ilgilendirdiğini belirten Merkel, diğer taraftan tüm konularda tam bir fikir birliğinin her zaman mümkün olmadığını sözlerine ekledi.