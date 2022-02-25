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    Angela Merkel’den Rusya’ya kınama

    Ukrayna halkı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yanında olduğunu dile getiren Angela Merkel, Alman hükümetinin de savaşın bitmesi için destek vermesi gerektiğini hatırlattı.
    • AA
    • 25.02.2022 - 13:31
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    Angela Merkel’den Rusya’ya kınama

    Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı.

    Alman Haber Ajansı DPA'ya açıklama yapan Merkel, “Rusya'nın bu savaşı, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra Avrupa tarihinde derin bir dönüm noktasıdır.” dedi.

    ‘ZELENSKİY'NİN YANINDAYIM’

    Gelişmeleri büyük endişeyle takip ettiğini belirten Merkel, “Uluslararası hukukun bu açık ihlali için hiçbir gerekçe yok, bunu en güçlü şekilde kınıyorum.” ifadesini kullandı.

    Bu korkunç günlerde Ukrayna halkı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yanında olduğunu dile getiren Merkel, Alman hükümetinin savaşı en kısa sürede durdurmaya yönelik tüm çabalarına desteğinin tam olduğunu vurguladı.

    Angela Merkel’den Rusya’ya kınama #1

    ‘RUSYA, EGEMENLİĞE SALDIRIYOR’

    Merkel, Rusya'nın bağımsız bir devletin toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik saldırısının bu kez tüm Ukrayna'yı etkilediğine işaret etti.


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