Angela Merkel'e askeri tören ile veda edildi

2005'te Almanya'da başbakanlık görevine gelen Angela Merkel'e askeri tören düzenlendi. Törende konuşan Merkel, yıllarca yürüttüğü görevin zorlayıcı olduğunu belirtti.

Angela Merkel'in 16 yıllık görevini sonlandırmasının ardından Almanya'da bir devir sona erdi.

Kenidisine ordu tarafından askeri veda töreni düzenlenen Merkel, yıllarca süren başbakanlığının ardından minnettarlık ve alçakgönüllülük hissettiğini söyledi.

16 YILIN ZORLAYICI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Görevini gelecek hafta Sosyal Demokrat Partili Olaf Scholz'a devredecek olan Merkel, başbakan olarak geçirdiği 16 yılın çoğu zaman çok zorlayıcı olduğuna işaret ederek, "Özellikle salgının son iki yılı, siyasete, bilime ve sosyal söyleme duyulan güvenin ne kadar önemli olduğunu ve aynı zamanda ne kadar kırılgan olabileceğini bir büyüteçle gösterdi" dedi.

DEMOKRASİNİN NEFRETE KARŞI SAVUNULMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ

Demokrasinin nefret, şiddet ve yanlış bilgilendirmeye karşı savunulması çağrısında bulunan Merkel, "Demokrasimiz, kendini eleştirel olarak inceleme ve düzeltme yeteneğiyle gelişir. Sürekli çıkar dengesinden ve birbirine saygıdan yaşar. Dayanışma ve güvenden, ayrıca gerçeklere olan güvenden ve bilimsel bilginin reddedildiği, komplo teorilerinin ve ajitasyonun yayıldığı her yerde çelişkilerin dile getirilmesi gerektiği gerçeğinden beslenir." değerlendirmesinde bulundu.

GELECEK OLAN BAŞBAKANA BAŞARILAR DİLEDİ

İlerideki zorluklara cevap bulma ve geleceği şekillendirme görevinin bir sonraki hükümete kaldığını belirten Alman Şansölye, bu nedenle haftaya görevini devredeceği müstakbel Başbakan Olaf Scholz'a başarılar diledi.

Veda törenine, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender ile çok sayıda üst düzey siyasetçi katıldı.

"BÜYÜK TANRI SENİ SEVİYORUZ" İLAHİSİ ÇALINDI

Alman ordusunun "Grosser Zapfenstreich" olarak adlandırılan seremonisi, görevine veda eden Cumhurbaşkanları, Başbakanlar ve Savunma Bakanları için düzenleniyor.

Törende Merkel'in bizzat kendisinin seçtiği "Büyük Tanrı seni övüyoruz" adlı ilahi ile "Benim için kırmızı güller yağsın" ve "Renkli filmi unutmuşsun" adlı parçalar çalındı.

Angela Merkel, 8 Aralık'ta Federal Meclis'te Başbakanlık görevi için yemin edecek olan Olaf Scholz'a görevini devredecek.

MERKEL'İN EMEKLİ MAAŞI 15 BİN EURO

Ayrıca başbakanlık yaptığı sırada aylık 25 bin euro kazanan Merkel'in, emekliliği boyunca aylık yaklaşık 15 bin euro alacağı aktarıldı.

Merkel'in makam arabası ve koruma, Merkel'in istemesi halinde ömür boyu kendisine tahsis edilecek.

Almanya Başbakanı Merkel için askeri veda töreni

Merkel'e Alman ordusundan veda töreni VİDEO