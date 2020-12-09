Angela Merkel'in, koronavirüsten 590 ölüm üzüntüsü

Almanya Başbakanı Merkel, ülkesinde salgın kaynaklı vaka ve ölümlerde yaşanan artıştan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Avrupa'yı yeniden etkisi altına alan koronavirüs salgını, Almanya'da son 24 saatte 590 ölümün yaşanmasına yol açtı.

Bu sayı, salgının başlangıcından beri ülkede görülen en yüksek günlük ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti.

ALMANLARA SESLENDİ: TEDBİRLERE UYUN

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, halkından koronavirüs tedbirlerine uymasını istedi. Merkel'in, konuşması sırasında duygusal olduğu görüldü.

"ÖDEDİĞİMİZ BEDEL GÜNDE 590 ÖLÜM İSE..."

Merkel, "Yüreğimin en derin köşesinden üzüntü duyuyorum. Ödediğimiz bedel günde 590 ölüm ise, bu benim görüşüme göre kabul edilemez." dedi.

Alman Başbakan, yaklaşan Noel nedeniyle bilim insanlarının temasları azaltmak için adeta yalvardığını dile getirerek, uyarısını şu ifadelerle sürdürdü:

"SON NOEL OLUR"

"Uzmanlık alanım değil. Karışmak istemiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum: Noel yaklaşırken eğer çok fazla temasımız olursa, bu büyükanne ve büyükbabamızla son Noel olur, o zaman yanlış bir şey yapmış oluruz."