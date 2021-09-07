Angelina Jolie: Afganları düşünüyorum

BM iyi niyet elçisi Jolie, Trump döneminde Taliban ile müzakerelere tepki gösterdi. Jolie, aklının Afgan gençlerde olduğunu söyledi.

Afganistan’daki duruma dikkat çekmek için Instagram hesabı açan Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından ortaya çıkan tabloyu değerlendirdi.

Aynı zamanda Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) iyi niyet elçisi olan Jolie, Afganistan’daki gelişmeler için "Siyasi başarısızlık örneği." yorumunda bulundu.

"GENÇ AFGANLARI DÜŞÜNÜYORUM" AÇIKLAMASI

Jolie, Alman Welt am Sonntag gazetesine verdiği mülakatta, "İşe veya okula gidip gidemeyeceklerini bilmeyen tüm kadın ve kızları düşünüyorum. Özgürlüklerini kaybedeceklerinden endişe eden genç Afganları düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI SİSTEM ÇÖKTÜ"

Afganistan'da yaşananlar için "Uluslararası sistemin çöküşü anlamına geliyor." diyen Jolie, dünyanın 20 yıl öncesinden daha kötü durumla karşı karşıya kaldığını söyledi.

TALİBAN İLE MÜZAKERELERE TEPKİ

Öte yandan ABD'nin eski Başkanı Donald Trump döneminde Katar’ın başkenti Doha’da Taliban ile yapılan müzakerelere tepki gösteren Angelina Jolie, şu şekilde konuştu:

"ABD, Afgan sivil toplumu ve kadınlarının tamamen dışlandığı müzakerelere asla dahil olmamalıydı."