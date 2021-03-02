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    Angelina Jolie, Churchill tablosunu 8,3 milyon sterline sattı

    Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, koleksiyonunda yer alan Winston Churchill'in tablosunu 8,3 milyon sterline (yaklaşık 85 milyon lira) sattı.
    • AA
    • 02.03.2021 - 16:27
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 17:39
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    Angelina Jolie, Churchill tablosunu 8,3 milyon sterline sattı

    İkinci Dünya Savaşı sırasında eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in yaptığı tek manzara resmi olarak bilinen "Tower of the Koutoubia Mosque" (Kütübiyye Camii Minaresi), "Jolie Family Collection" tarafından 8,3 milyon sterline ismi bildirilmeyen bir kişiye satıldı.

    Churchill'in resmederek eski ABD Başkanı Franklin D. Rooselvelt'e hediye ettiği tablo, Fas'ın Marakeş kentinde gün batımını sıcak tonlarla tuvale yansıtıyor.

    BRAD PİTT HEDİYE ETMİŞTİ

    Churchill'in 1935'te Fas'a ilk ziyaretinde yaptığı tablo daha önce 1,5 milyon sterline alıcı bulmuştu. Jolie'nin eski eşi Brad Pitt, 2011'de tabloyu aktriste hediye etmişti.

    Winston Churchill

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