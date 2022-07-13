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Angelina Jolie, kızı Shiloh ile konserde

Angelina Jolie, kızı Shiloh ile konserde

Dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie, kızı Shiloh ile Maneskin grubunun konserine gitti. Anne ve kızın konserde şarkıya eşlik ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.