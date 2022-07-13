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    Angelina Jolie, kızı Shiloh ile konserde

    Dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie, kızı Shiloh ile Maneskin grubunun konserine gitti. Anne ve kızın konserde şarkıya eşlik ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2022 - 11:18
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 11:20
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    Angelina Jolie, kızı Shiloh ile konserde

    Güzelliğinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren dünyaca ünlü yıldız oyuncu Angelina Jolie, geçtiğimiz gün kızıyla 2021 Eurovision'da İtalya'ya birincilik getirten Maneskin grubunun konserinde görüntülendi.

    Baba Brad Pitt'e olan benzerliğiyle dikkat çeken Shiloh, konserde annesiyle birlikte şarkıya eşlik etti.

    Milyonlarca kez izlendi

    Kendisini bir ara şarkının ritmine kaptıran 47 yaşındaki Jolie, yerinde zıplayarak dans etti.

    Anne ve tam adı Shiloh Nouvelle Jolie Pitt olan kızının konserde çekilen samimi anları ise sosyal medyada viral oldu.

    Bu görüntüler kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

    Angelina Jolie, kızı Shiloh ile konsere gitti VİDEO

    Angelina Jolie, kızı Shiloh ile konserde #1

    Angelina Jolie, kızı Shiloh ile konserde #2

    Angelina Jolie, kızı Shiloh ile konserde #3

    Angelina Jolie, kızı Shiloh ile konserde #4


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