Angelina Jolie'nin Ukrayna ziyaretinde şoförü zorla askere alındı

UNICEF elçisi olan Angelina Jolie, ülkenin güneyinde savaş mağduru çocuklarla buluşmak üzere Ukrayna'yı bir kez daha ziyaret etti.

Jolie, neredeyse her gün Rus insansız hava aracı ve füze saldırılarına hedef olan Herson bölgesinde çocuklarla vakit geçirdi.

Ancak gezi sırasında Jolie'nin yerel şoförünün askerlik şubesine bağlı görevliler tarafından 'zorla askere alındığı' bildirildi.

Ukrayna ordusu olayı doğruladıysa da ardından paylaşımı silerek 'medyada yayılan bilgilerin çarpıtıldığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını' duyurdu.

ŞOFÖRÜN SON DURUMU BELLİ DEĞİL

Mykolaiv Askeri Kayıt Bürosu, şoförün askeri yedek olduğunu ve yeniden eğitim için çağrıldığını açıkladı ancak kişinin gerçekten göreve alınıp alınmadığı netleşmedi.

Jolie'nin ayrıca ülkeye Ukrayna hükümetine önceden haber vermeden giriş yaptığı ve bölgeye yaya ulaştığı öne sürüldü.

Ziyareti hakkında sosyal medyada açıklama yapmayan Jolie, daha önce Nisan 2022'de Ukrayna'nın Lviv kentini ziyaret etmiş, savaşta yaralanan çocuklarla ve yerinden edilen ailelerle görüşmüş, onlara yeniden döneceği sözünü vermişti.