- Haberler
- Dünya Haberleri
- Ankara'daki kaygan yollar dünya basınında alay konusu oldu
Ankara'daki kaygan yollar dünya basınında alay konusu oldu
- Haber Merkezi
- 26.12.2020 - 08:00
- Güncelleme : 26.12.2020 - 08:04
Ülkenin bazı noktalarında devam eden kar yağışı, Ankara'da da etkisini gösterdi. Meydana gelen kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle şehrin yollarında buzlanma meydana geldi.
400 ARAÇ HASAR GÖRDÜ
Şehirde belediyenin buzlanmaya önlem almamasıyla kayan araçlar birbirine girdi.
Bazı araçlar da yol kenarlarındaki direklere çarptı. Kar nedeniyle yaklaşık 200 trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.
Bu kazalarda yaklaşık 400 aracın da hasar gördüğü öğrenildi.
Başkent'te yağan kar sokakları buz pateni pistine çevirdi İZLE
DÜNYA BASININDA ALAY KONUSU OLDU
Meydana gelen kaza görüntüleri dünya basınında yer aldı. Paylaşılan görüntüler, dünya basınında alay konusu haline geldi.
Amerikalı yayın organı ABC News, kaza görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntülerde, "Buzlu yol koşulları, Türkiye'nin başkentinde büyük bir hasara yol açtı. yokuş aşağı kayan arabanın görüntüsü." ifadeleri kullanıldı.
ABC News dışında, birçok basın organı görüntüleri paylaştı.