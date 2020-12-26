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Ankara'daki kaygan yollar dünya basınında alay konusu oldu

Ankara'daki kaygan yollar dünya basınında alay konusu oldu

Kar yağışı sebebiyle Ankara'da buzlanma sonucu birçok araç hasar gördü. Önlem alınmayan bu durum dünya basınında alay konusu oldu.