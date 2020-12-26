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    Ankara'daki kaygan yollar dünya basınında alay konusu oldu

    Kar yağışı sebebiyle Ankara'da buzlanma sonucu birçok araç hasar gördü. Önlem alınmayan bu durum dünya basınında alay konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2020 - 08:00
    • Güncelleme : 26.12.2020 - 08:04
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    Ankara'daki kaygan yollar dünya basınında alay konusu oldu

    Ülkenin bazı noktalarında devam eden kar yağışı, Ankara'da da etkisini gösterdi. Meydana gelen kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle şehrin yollarında buzlanma meydana geldi.

    400 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

    Şehirde belediyenin buzlanmaya önlem almamasıyla kayan araçlar birbirine girdi.

    Bazı araçlar da yol kenarlarındaki direklere çarptı. Kar nedeniyle yaklaşık 200 trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.

    Bu kazalarda yaklaşık 400 aracın da hasar gördüğü öğrenildi.

    Başkent'te yağan kar sokakları buz pateni pistine çevirdi İZLE

    DÜNYA BASININDA ALAY KONUSU OLDU

    Meydana gelen kaza görüntüleri dünya basınında yer aldı. Paylaşılan görüntüler, dünya basınında alay konusu haline geldi.

    Amerikalı yayın organı ABC News, kaza görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntülerde, "Buzlu yol koşulları, Türkiye'nin başkentinde büyük bir hasara yol açtı. yokuş aşağı kayan arabanın görüntüsü." ifadeleri kullanıldı.

    ABC News dışında, birçok basın organı görüntüleri paylaştı.

    Ankara daki kaygan yollar dünya basınında alay konusu oldu #1

    Ankara daki kaygan yollar dünya basınında alay konusu oldu #2

    Ankara daki kaygan yollar dünya basınında alay konusu oldu #3

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