Ankara'dan Rusya'ya SİHA yanıtı

Ukrayna'ya Silahlı İnsansız Hava Aracı satılmasına karşı çıkan Moskova yönetimine öneride bulunuldu. İstenilmesi halinde Rusya'ya SİHA'lardan satılabileceği belirtildi.

Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ'ı işgalci Ermenistan güçlerinden Türkiye'de üretilen SİHA'larla geri almasının ardından insansız hava araçları, dünya gündemini uzun süre meşgul etti.

Uluslararası gazetelerde yer alan haberlerde, Kiev yönetiminin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı Azerbaycan'ın uyguladığı taktiğin benzerine başvurabileceği aktarıldı.

LAVROV'UN SİHA AÇIKLAMASINA KARŞI ÖNERİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, Mısır'ın başkenti Kahire'de mevkidaşı Samih Şukri'yle görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı SİHA'lar soruldu.

Lavrov, “Temas içinde olduğumuz, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere Kiev'in hiçbir zaman bitmeyen askeri açıklamalarını iyi analiz etmelerini güçlü bir şekilde tavsiye ediyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Rus bakan, Kiev'in militarist eğilimlerinin teşvik edilmemesi gerektiğini savundu. Lavrov'a yanıt Ankara'dan geldi.

"RUSYA'YA SİHA SATILABİLİR"

Kulislerde yer alan bilgilere göre, konuyla ilgili üst düzey isimler, Moskova'ya da SİHA satılabileceğinin sinyalini verdi.

"SİHA'lar Rusya'ya karşı bölgede değil. Ön şart olmaksızın, şartlarda anlaşmamız halinde satın almak isteyen olursa müzakere ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Rusya ile anlaşma sağlanması durumunda bu ülkeye SİHA satılabileceği dile getirildi.

RUSYA-UKRAYNA GERGİNLİĞİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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