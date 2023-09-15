Anketten çıkan sonuç: Amerikalıların yarısı güncellenmiş koronavirüs aşısı yaptırmak istiyor ABD'de yapılan ankette, ülke halkının neredeyse yarısının yeni bir koronavirüs aşısı yaptırmakla ilgilendiği ortaya çıktı.

REUTERS

Koronavirüs salgını, ortaya çıktığı dönemde ABD'de milyonlarca kişiye bulaştı.

Hem bu ülkede hem de dünya çapında günlük yaşam, pandemi nedeniyle alt üst oldu.

ABD'de yapılan ankette, Amerikalıların yaklaşık yarısının güncellenmiş koronavirüs aşısı yaptırmakla ilgilendiği ortaya çıktı.

Amerikalıların koronavirüs aşısı talebi

Sonuçlar, yaklaşık altı Amerikalıdan yalnızca birinin güncellenmiş bir aşıyı tercih ettiği bir yıl öncesine kıyasla daha fazla kişinin takviye aşısı yaptırmaya istekli olabileceğini gösteriyor.

Anketten çıkan sonuç

Perşembe günü sona eren ülke çapındaki çevrimiçi anket, katılımcıların neredeyse yüzde 30'unun aşıya çok ilgi duyduğunu, yüzde 24'ünün ise biraz ilgilendiğini gösterdi.

Yaklaşık yüzde 17 ise aşıyla pek ilgilenmediğini söylerken, yüzde 30'u hiç ilgilenmediğini dile getirdi.

ABD halk sağlığı yetkilileri, bu haftanın başlarında, Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın, koronavirüsün yakın zamanda dolaşımda olan Omicron varyantını hedef alan güncellenmiş koronavirüs aşılarını önermişti.

Aşının daha geniş yaş aralığında kullanılması isteniyor

ABD'li yetkililer, aşının 6 ay ve üzeri herkes tarafından çok daha geniş bir alanda kullanılmasını tavsiye ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün son tavsiyesi, yaşlı yetişkinler ve başka hastalıklara sahip olanlar gibi belirli risk altındaki gruplar dışında, ilk iki doz ve bir takviye dozunun haricinde ek dozların rutin olarak önerilmediğini belirtiyor.