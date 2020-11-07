Anna Hakobyan: Birliğimiz 10 günlük eğitimden sonra savaşa hazır

Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, sosyal medya hesabından kadın birliğinin savaş için hazır olduğunu açıkladı.

Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki toprakları bir bir geri alırken, Ermenistan cephesinden strateji değişiklikleri geliyor.

Savaşta varlık göstermeyen Ermenistan, çareyi ya sivilleri vurarak ya da terör örgütü üyelerine para verip savaştırarak bulmaya çalışıyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın eşi Anna Hakopyan da Ermenistan'ın çaresiz durumuna çözüm bulmaya çalışıyor.

Hakobyan, kurduğu kadın birliğinin savaş görevini yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.

"BİRLİĞİMİZ 10 GÜNLÜK EĞİTİMDEN SONRA SAVAŞ GÖREVİNE HAZIR"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın eşi Anna Hakopyan, İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda “Birliğimiz, 10 günlük eğitimden sonra savaş görevini yerine getirmeye hazır. Birlik, Ermeni çariçe Erato’nun adını taşıyor” ifadelerine yer verdi.

13 KİŞİLİK EKİBİYLE SINIRA GİDECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Hakopyan, ekim sonunda, aralarında kendisinin de bulunduğu 13 kişilik kadın birliğinin askeri eğitime başladığını bildirerek eğitimin ardından ülkenin sınırlarını korumaya gideceğini açıklamıştı.

Hakobyan açıklamalarında, "Yarından itibaren ben dahil 13 kişilik kadın, askeri tatbikatlara başlayacak. Birkaç gün içinde vatanımızın sınırlarını korumaya gideceğiz. Düşmana teslim olacak ne vatanımız ne de haysiyetimiz var." ifadelerini kullanmıştı.