Annesi, Afrikalı erkeklerle ilişkiye giren genç kızdan yardım talebi

Afrika seyahatlerine giderek erkeklerle cinsel birliktelik yaşayan annesinin, dönüşte deneyimlerini övünerek anlatmasından rahatsız olan genç kız, bu durum için sosyal medyadan yardım istedi.

İngiltere'de yaşayan bir genç kız, annesinin cinsel hayatından endişe duyduğu için harekete geçti.

Annesinin Afrika'ya tatil için gidip, erkeklerle ilişkiye girdiğini söyleyen genç kız, annesinin bu davranışına son vermek için sosyal medyayı tercih etti.

Deneyimlerini övünerek anlattı

Sosyal mecralardan yardım talebinde bulunan genç kız, annesinin tatil dönüşlerinde, yaşadığı deneyimleri övünerek anlattığını aktardı.

Bu durumdan rahatsız olduğunu annesi ile paylaşan kız, herhangi bir olumlu yanıt alamadı.

Sosyal medyaya sığındı

Sosyal medya kullanıcıları ise genç kıza annesinin yetişkin ve bekar bir kadın olduğunu söyleyerek "Yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"Annen yanlış yola sapmış"

Fazla sayıda kişi tarafından konuşulan olaya gelen bazı yorumlar ise şu şekilde;

"Annen tatilde kendisini özgür hissediyor", "Annenizden ailesi için bir kez daha düşünmesini isteyebilir mizin?", "Annen yanlış yola sapmış", "İlginin heyecanına bağımlı", "Sen kendi payına düşeni söyledin, duygularını belli ettin. Artık nasıl devam edeceği ona kalmış. Kötüye kullanma, başkalarına saygı duyma ve cinsel sağlığı konusunda vicdanını sorgulaması gerekiyor."