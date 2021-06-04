Antalya’da, çocuklarının görüntülerini kaydeden şahıslara saldırdılar

Otelde tatil yapa aile, çocuklarının video ve fotoğraflarının çekildiğini fark etti. Aile, şahıslara sözlü ve tekmeli tepki gösterdi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde tatil yapan bir aile, çocuklarının video ve fotoğraflarını çeken yabancı uyruklu bir kişiyi fark etti.

Olaya tepki gösteren aile, şahsın telefon ile konuştuğu bin anda müdahalede bulundu.

Aile, diğer yandan o anları cep telefonu kamerası ile kayıt alına almaya başladı.

Aileden biri şahsa tekme atarken, kadın şahsa "Pedofili" diye bağırdı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Şahıslar güvenlik görevlileri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Görüntüler daha sonra sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

“ASLA TAVİZ VERİLMEMİŞTİR”

Otel yönetimi, video paylaşımının altına yorum yaptı.

Yapılan yorumda, “Şirket prensibi gereği en hassas olduğumuz, ‘çocuklar’ konusunda tarafımızca asla taviz verilmemiş ve ivedilikle tesis dışı edilmişlerdir. Haklarında Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunulmuştur. Takibi de bizzat tarafımızca ve avukatlarımızca yapılacaktır.” denildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından otele Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Şikayetçi olan 3 ailenin ifadeleri alındı.

Şüpheli 2 kişi hakkında 'Kişisel Verilerin Kaydedilmesi' suçundan işlem başlatıldı.

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