Antalya'da safari araçları çarpıştı: 11 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Kır mevkiinde, Naras istikametine seyir halindeki Ahmet Korkutalp yönetimindeki 34 EKZ 587 plakalı safari aracı ile karşı yönden gelen Çağrı Doğan’ın kullandığı 48 J 058 plakalı safari aracı çarpıştı.

11 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle Korkutalp’ın kullandığı araç devrildi. Kazada sürücü Ahmet Korkutalp ile birlikte aynı araçta bulunan 4 İsveç, 4 İngiliz ve 2 Polonya uyruklu olmak üzere 10 yabancı turist yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Manavgat’taki hastanelere kaldırıldı.