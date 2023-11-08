Anthony Blinken'den dikkat çeken açıklama: Gazze Filistinliler tarafından yönetilmeli ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, başarılı barış süreci için Gazze'de kurulacak yeni hükümetin Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğini açıkladı.

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AA

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'den beri çatışmalar devam ediyor.

Gazze'ye ağır saldırılarını sürdüren İsrail, binlerce sivili katletti.

Dünyadan ise bölgede yaşananlara dair güçlü bir ses çıkmıyor.

Blinken'dan dikkat çeken açıklama

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre Blinken, G7 2023 Dönem Başkanı Japonya'nın ev sahipliğinde, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının bir araya geldiği Tokyo'da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Blinken, "Gazze'deki savaşı kalıcı şekilde sona erdirmenin tek yolunun barış süreci için koşulların oluşturulmaya başlanması" olduğunu vurguladı.

"Zorla göçün önüne geçilmeli"

G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının Gazze topraklarında bir küçülme olmaması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu dile getiren Blinken, Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

"Gazze Filistinliler tarafından yönetilmeli"

Blinken, başarılı barış sürecinin güvence altına alınmasında Gazze'de kurulacak herhangi bir yeni hükümetin Filistinliler tarafından yönetilmesinin kilit unsur olduğunu kaydetti.

Gazze'nin işgal edilmemesi, abluka altına alınmaması ya da topraklarının küçültülmemesi gerektiğini ifade eden Blinken, kalıcı barış için Filistin halkının isteklerinin çatışma sonrası "Gazze'de kurulacak yönetimin merkezine dahil edilmesi" gerektiğine işaret etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)