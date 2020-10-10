Anthony Fauci, Beyaz Saray'daki kalabalık etkinliğe tepki gösterdi

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Fauci, Başkan Trump'ın koronavirüse yakalanmasıyla ilgili konuştu. Fauci, Beyaz Saray'da düzenlenen tedbirsiz toplantıya işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte, Yüksek Mahkeme yargıcı adaylığına 7. Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıcı Amy Coney Barrett'i gösterdi.

Programda sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmaması tepki çekti. Başkan Trump'ın da bu toplantıdan sonra virüse yakalanmış olabileceği konuşuluyor.

Fox News televizyonuna açıklamalarda bulunan Trump, "Beyaz Saray'da büyük etkinlikler oluyordu, belki de orada kaptım." dedi.

"SÜPER YAYICI BİR OLAY YAŞADIK"

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü ve koronoavirüsle mücadelenin başındaki isim Anthony Fauci, Beyaz Saray'da ortaya çıkan görüntüye tepki gösterdi.

CBS News'e konuşan Fauci, maske takılmamasına işaret ederek, "Bence verilerin kendisi konuşuyor. Beyaz Saray'da süper yayıcı bir olay yaşadık. İnsanların bir araya geldiği ve maske takmadığı bir durumdu." dedi.

ETKİNLİKTE VİRÜSE YAKALANANLAR

Eylül ayındaki toplantıda Yargıç Barrett'ın adaylık törenine katılan Trump'ın etrafındaki isimlerin yaptırdıkları test sonucu pozitif çıkmıştı. New York Times, tabloyu ortaya koyan bir görsel paylaştı.

"BAŞKAN İYİYE GİDİYOR"

Fauci, şu anda koronavirüs için bir tedavi olmadığını ve bundan bahsetmenin yanlış olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"İşler doğrusal bir biçimde gittiğinde insanlar daha iyi hale geliyor. Öyle görünüyor ki Başkan da iyiye gidiyor. Ancak, biraz uzun süren öksürük, iyileşme sürecinde hiç de alışılmadık bir durum değil."

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