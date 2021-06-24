Antivirüs yazılımcısı John McAfee, cezaevinde ölü bulundu

Hakkında vergi kaçırma suçlamasının ardından 3 Ekim 2020'de Barselona'da yakalanarak cezaevine konulan antvirüs yazılımcısı John McAfee hücresinde ölü bulundu.

Yazılımcı John McAfee (75), vergi kaçırma suçundan 3 Ekim 2020'den beri Barselona'daki Brians 2 Cezaevi'ndeydi.

McAfee hakkında İspanyol mahkemesince ABD'ye iadesi için karar çıkarılmıştı.

HÜCRESİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Barselona'daki Brians 2 Cezaevi yönetimi kaynaklarına dayandırdığı haberde, 75 yaşındaki John McAfee'nin hücresinde ölü bulunduğu duyuruldu.

Yetkililer, McAfee'yi bulan güvenlik görevlilerinin ve cezaevi doktorlarının hemen müdahale ettiklerini ancak faydalı olmadığını söyledi.

İNTİHAR OLASILIĞI

McAfee'nin ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmasa da intihar olasılığı üzerinde durulduğu bilgisi paylaşıldı.

İSTANBUL'A GELİRKEN YAKALANMIŞTI

İspanya'da Ulusal Mahkemenin talimatıyla 4 Ekim 2020'den bu yana Brians 2 cezaevine götürülen John McAfee, 3 Ekim'de Barselona'dan İstanbul'a gitmek üzereyken El Prat Havalimanı'nda yakalanmıştı.

23 MİLYON DOLARDAN FAZLA PARA KAZANDI ÖNE SÜRÜLÜYOR

ABD'de 2016-2018 döneminde 4 milyon dolardan fazla vergi kaçırmakla suçlanan 75 yaşındaki McAfee'nin, kripto para satışlarında yanıltıcı tavsiyelerde bulunarak 23 milyon dolardan fazla para kazandığı ileri sürülüyordu.

''SİYASİ BASKININ KURBANI OLDU''

"Milyonlarca dolar vergi ödediğini ancak vergi dairesindeki yolsuzlukla ilgili şikayette bulunduğu için siyasi baskının kurbanı olduğunu" ileri süren McAfee'nin ABD'de suçlu bulunması halinde azami 6 yıl hapis cezası alacağı iddia ediliyordu.