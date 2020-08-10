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    Antonio Banderas’ın koronavirüs testi pozitif çıktı

    İspanyol oyuncu Antonio Banderas, 60'ıncı yaş gününde koronavirüse yakalandığını duyurdu.
    • DHA
    • 10.08.2020 - 16:44
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    Antonio Banderas’ın koronavirüs testi pozitif çıktı

    İspanyol oyuncu Antonio Banderas, koronavirüse yakalandı.

    Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Banderas, 60'ıncı yaş gününde koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

    KENDİSİ AÇIKLADI

    Banderas yaptığı açıklamada,  "Bugün, 10 Ağustos... Koronavirüs hastalığının testinin pozitif çıkmasının ardından 60'ıncı doğum günümü karantinadan sonra kutlamak zorunda olduğumu kamuoyuna duyurmak istiyorum." dedi.

    Antonio Banderas’ın koronavirüs testi pozitif çıktı #1

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