Antonio Guterres: BMGK'nın otoritesi ve güvenilirliği zedelendi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi'nde insani ateşkes kararını uygulamaya gücünün olmaması nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nin otoritesinin ve güvenilirliğinin zedelendiğini söyleyerek insani ateşkes çağrısından vazgeçmeyeceğini ifade etti.

AA & Ensonhaber

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) küresel mali yapısında köklü reformlara ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forum'da konuşma yapan Guterres, "Gazze Şeridi'nde ateşkes kararına gücü olmadığı için BMGK'nin otoritesi ve güvenilirliği zedelendi" diyerek insani ateşkes çağrısından vazgeçmeyeceğini dile getirdi.

Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik etkili koruma olmadığının altını çizen Guterres, mağdurların sayısının eşi benzeri görülmemiş seviyede bulunduğunu kaydetti.

"BMGK'yı insani bir felaketi önlemek için baskı yapmaya çağırdım"

Guterres, Katar'da düzenlenen ve dünya liderlerini kolektif güvenlik konularını tartışmak üzere bir araya getiren forumda katılımcılara seslenerek, "BMGK'yı insani bir felaketi önlemek için baskı yapmaya çağırdım ve insani ateşkes çağrımı yineledim" derken, "Ne yazık ki BMGK bunu yapamadı ama bu durum bunun gerekliliğini değiştirmiyor. Dolayısıyla vazgeçmeyeceğime söz verebilirim" şeklinde konuştu.

Daimi üyeler Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve ABD arasında bölünmeler yaşandığına dikkati çeken Guterres, BMGK'nın yardım dağıtımına odaklanan tek bir karar ürettiğine ve bu konuda yeniliğe ihtiyaç olduğuna işaret etti.

Guterres, konseydeki bölünmelerin Ukrayna'dan Myanmar'a ve Orta Doğu'ya kadar çözümleri baltaladığını belirterek, "Küresel yapıları eşitlik ve dayanışma temelinde Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukuka dayalı olarak güncel hale getirmek için ciddi çabaya ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.