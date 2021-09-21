Antonio Guterres: Milyonlar açken milyarderler uzaya gidiyor

BM Genel Kurulu'nda konuşan Guterres, dünya genelinde yaşanan açlığa dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Görüşmeleri, 100'den fazla devlet ve hükümet başkanının katılımıyla başladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Genel Kurul'da dünya liderlerine seslenerek, koronavirüs salgını ve iklim krizi konusunda, "Tehlike çanlarını çalmak için buradayım. Dünyanın uyanması gerekiyor. Uçurumun kenarındayız. Dünyamız hiç bu kadar tehdit altında olmamıştı." dedi.

UZAY SEYAHETLERİNE TEPKİ

Guterres, konuşmasının bir bölümünde isim vermeden Elon Musk ve Jeff Bezos gibi ABD'li milyarder iş insanlarının uzay çalışmalarını hedef aldı.

Uzaya turistik yolculukların başladığı bir dönemde yapılanları eleştiren Guterres, insanların, eşitsizlikler karşısında hükümetlere ve BM dahil kurumlara güvenini yitirdiğine dikkati çekti.

"MİLYARDERLER UZAYA GİDİYOR AMA MİLYONLAR AÇ"

"Milyonlar açken milyarderler zevkine uzaya gidiyor." eleştirisinde bulundu. Kaybolan güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Birleşmiş Milletler'in yeni çağa ayak uydurmasını sağlamamız gerek." dedi.

"KORONA AŞILARINI ÇÖPTE GÖRÜYORUZ"

Koronavirüs salgınından iklim krizine, Afganistan, Etiyopya, Yemen ve diğer ülkelerdeki krizlerden insan hakları ihlallerine, bilime yönelik saldırılardan aşı dağıtımındaki eşitsizliklere kadar birçok konuya değinen Guterres, "Dünyanın bazı yerlerinde son kullanma tarihi geçmiş, kullanılmamış Kovid-19 aşılarını çöpte görüyoruz. Bazı ülkelerde aşı bolluğu, diğerlerinde boş raflar. Zengin ülkelerin çoğunluğu aşılandı. Afrikalıların yüzde 90'ından fazlası hala ilk dozunu bekliyor." diye konuştu.

"ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİNİ BALTALIYOR"

Guterres, aşının rekor sürede bulunduğunu ancak dağıtımdaki eşitsizlikler yüzünden dünyanın "ahlaki ve etik anlamda başarısız olduğunu" söyledi.

Öncelikle Afganistan, Myanmar, Suriye, Libya ve Yemen'deki krizin yanı sıra İsrail ve Filistin'deki çıkmazların çözümü ile barış ve güvenliğin sağlanması gerektiğini ifade eden Guterres, "Jeopolitik bölünmeler uluslararası iş birliğini baltalıyor ve Güvenlik Konseyi'nin gerekli kararları alma kapasitesini kısıtlıyor." diye konuştu.

"ABD-ÇİN ANLAŞMAZLIĞI BELAYI ÇAĞIRIYOR"

Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin'in ekonomi, ticaret, finans, teknoloji ve yapay zeka alanlarında iki farklı yaklaşım ve nihayetinde iki farklı askeri ve jeopolitik strateji ile anlaşmazlığa sürüklendiğine dikkati çeken Guterres, söz konusu anlaşmazlığın "belayı çağırdığı" ve Soğuk Savaş'tan daha kötü olabileceği uyarısı yaptı.

DİJİTAL VERİLERİN KORUNMASI ÇAĞRISI

Dijital platformlara ilişkin endişelerini de dile getiren Guterres, "Karşılaştığımız en büyük tehlikelerden biri de artan dijital platformlar, verilerin kullanımı ve kötüye kullanılması. Her birimiz hakkında geniş bir bilgi kütüphanesi oluşuyor ama o kütüphanenin anahtarları biz de değil." dedi.

Verilerin ne amaçla kimler tarafından toplandığının bilinmediğine ve davranış biçimlerinin metalaştırılıp satıldığına dikkati çeken Guterres, dijital platformlarda veri toplanmasına ilişkin yasal çerçeveler belirlenmesi çağrısı yaptı.

GELECEK NESİLLERE KENDİ GELECEKLERİNİ TASARLAYABİLMELERİ İÇİN ÖZEL TEMSİLCİ

Guterres, ayrıca şu an alınan kararların gençlere ve gelecek nesillere miras kalacağını ve bu yüzyılın sonuna kadar 10,9 milyar kişinin doğmasının beklendiğini belirtti.

Gelecek nesillerin kendi geleceklerini tasarlayabilmesi için Gelecek Nesiller Özel Temsilcisi atayacağını ve yeni bir BM Gençlik Ofisi kuracağını açıkladı.