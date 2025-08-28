Antonio Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, basın toplantısında gündeme ilişkin bilgi verdi.

Dujarric, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINANLAR

Dujarric, ikilinin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için son dönemdeki diplomatik çabaları ele aldığını söyledi.

Görüşmede Genel Sekreterin, diplomatik ivmenin sürdürülmesinin önemini vurguladığını aktaran Dujarric, BM'nin, BM Şartı, uluslararası hukuk ve ilgili BM kararları doğrultusunda, Ukrayna için adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışa doğru ilk adım olarak tam, acil ve koşulsuz bir ateşkesi destekleme konusundaki temel tutumunu yinelediğini kaydetti.

Dujarric, Genel Sekreterin ayrıca, BM'nin Ukrayna'nın sahadaki insani ihtiyaçlarını karşılama ve iyileştirme dahil yeniden yapılanma çabalarını desteklemeye devam etme taahhüdünü hatırlattığını söyledi.

"ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKUN İHLALİ" VURGUSU

Genel Sekreter'in bu sabah yayınladığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna şehirlerine düzenlediği, çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olan füze ve insansız hava aracı saldırısını kınadığını belirten Dujarric, "Genel Sekreter, sivillere ve altyapıya yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini, kabul edilemez olduğunu ve derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı." ifadelerini kullandı.