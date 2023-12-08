Antonio Guterres yetkisini ilk kez kullanmıştı: BMGK acil toplanıyor Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Şartı'nın 99. maddesini devreye sokmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze Şeridi için acil toplanma kararı aldı.

İHA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, gönderdiği mektupta BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturan İsrail-Filistin krizi konusunda harekete geçmeye çağırarak, "Genel Sekreter, kendi görüşüne göre uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehdit edebilecek herhangi bir konuyu BMGK'nin dikkatine sunabilir" hükmünü içeren BM Şartı'nın 99. maddesini devreye soktu.

Guterres'in elindeki en güçlü diplomatik araç olarak kabul edilen BM Şartı'nın 99. maddesini devreye sokmasının ardından BM Güvenlik Konseyi acil toplanma kararı aldı.

BMGK başkanlığını yürüten Ekvador, toplantının cuma günü ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde yerel saatle 10.00'da (TSİ 18.00) başlayacağını duyurdu.

BM ve yardım kuruluşlarından ateşkes çağrısı

Aralarında BM kuruluşları ve ortaklarının da bulunduğu 27 yardım kuruluşu da yayınladıkları ortak bildiride Gazze Şeridi'ndeki koşulların 'tanık oldukları en kötü koşullar arasında' olduğunu vurguladı.

İnsani çabaların 'neredeyse imkansız hale geldiği' belirtilen bildiride çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulunuldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)