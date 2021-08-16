Antonio Guterres'ten Afganistan çağrısı

Taliban'ın Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından BM Genel Sekreteri Guterres, küresel terör tehdidine karşı birlik olunması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'da yaşananlarla ilgili konuştu.

BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma seslenen Guterres, "Afganistan'da küresel terör tehdidine karşı birlik olma ve insan haklarının korunması" çağrısı yaptı.

"KÜRESEL TERÖR TEHDİDİNİ BASTIRMAK İÇİN..."

Guterres, "Güvenlik Konseyi'ne ve bir bütün olarak uluslararası topluluğa birlikte durmaya, birlikte çalışmaya ve birlikte hareket etmeye ve Afganistan'daki küresel terör tehdidini bastırmak için elindeki tüm araçları kullanmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

"KABİL HALKI KORKU İÇİNDE YAŞIYOR"

BM Genel Sekreteri'nin uyarısı, Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesinin ardından geldi. Afganistan'ın BM elçisi Ghulam Isaczai de Kabil halkının, "şu anda korku içinde yaşadıkları" konusunda uyardı.

"EV EV ARIYORLAR"

"Kabil sakinleri, Taliban'ın bazı mahallelerde ev ev aramalara başladığını, isimleri kaydettiğini ve hedef listelerindeki kişileri aradığını bildiriyor." diyen Isaczai, Güvenlik Konseyi'ne, ülkesinin "iç savaşa" sürüklenmesine ve "dışlanmış bir devlet" haline gelmesine engel olması çağrısı yaptı.