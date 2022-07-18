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    Antonio Guterres’ten iklim değişikliği açıklaması: Toplu eylem veya toplu intihar

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliğine karşı aksiyon alınması gerektiğini vurgulayarak, "Bu bizim elimizde, toplu eylem veya toplu intihar" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 16:47
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    Antonio Guterres’ten iklim değişikliği açıklaması: Toplu eylem veya toplu intihar

    Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Petersberg İklim Diyaloğu’na Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, video mesajla hitap etti.

    "Toplu eylem veya toplu intihar"

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres iklim değişikliğine karşı aksiyon alınması gerektiğini vurgulayarak, "Bu bizim elimizde, toplu eylem veya toplu intihar." dedi.

    "İnsanlık tehlike altında"

    Guterres, insanlığın yarısının sel, kuraklık, fırtınalar ve orman yangınları nedeniyle 'tehlike bölgesinde' olduğunun altını çizerek, "Hiçbir milletin bunlara karşı bağışıklğı yok. Yine de fosil yakıt bağımlılığımızı beslemeye devam ediyoruz. Beni en çok rahatsız eden şey, bu küresel krizle yüzleşirken çok taraflı bir topluluk olarak birlikte çalışamıyor olmamız.

    "Uluslar sorumluluk almalı"

    Uluslar, ortak geleceğimiz için sorumluluk almak yerine suçlama oyununu oynamaya devam ediyor. Bu şekilde devam edemeyiz. Bu, belirleyici iklim eyleminin 10 yılı olmalı. Bu güven, çok taraflılık ve işbirliği anlamına geliyor." dedi.

    Antonio Guterres’ten iklim değişikliği açıklaması: Toplu eylem veya toplu intihar #1


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