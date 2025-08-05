Antonio Tajani, İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal etme planını değerlendirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesine karar verdiğini duyurmuştu.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalya Parlamentosu'nda basın mensuplarına Gazze'ye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Konuya ilişkin bilgiler İtalyan ANSA ajansının haberinde yer aldı.

TAJANİ'DEN "CİDDİ BİR HATA" VURGUSU

Tajani, Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeye karar vermesinin aktarılması üzerine, bunun "ciddi bir hata" olacağını belirterek, İtalya'nın Filistin devletini tanımaya "hazır olmadığını" da yineledi.

"FİLİSTİN YOKKEN FİLİSTİN'İ TANIMAK HUKUKİ BİR KURGU"

Bakan Tajani, şu ifadeyi kullandı:

Filistin yokken Filistin'i tanımak hukuki bir kurgu, hatta siyasi bir tercih bile değil. Biz bir Filistin devletinden yanayız, bu tescilli, bunu yıllardır söylüyoruz. Bir Filistin devleti kurmak için çalışıyoruz.