Antonov AN-225'in onarılması zor görünüyor

Havacılık uzmanı, uçağın kritik bölgelerinin aldığı hasara dikkat çekti. Antonov'un yeniden inşasının imkansız olduğu belirtildi.

Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov AN-225, Rus güçlerinin saldırıları sırasında vuruldu.

Saldırı sonrası paylaşılan görüntülerde, hangarda bekleyen uçağın ağır hasar aldığı görüldü.

Antonov AN-225'in hasar listesi

Uçakla ilgili 3 milyar dolar tutarında bir maliyet oluştuğu belirtilirken, konuyla ilgili bir uzman dev hava aracının geleceğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

1987'den beri Antonov şirketi için çalışan Kiev merkezli mühendis ve havacılık uzmanı Andrii Sovenko, hasarın ayrıntılı listesini çıkardı.

"Yeniden canlandırmak zor"

Buna göre, kokpit ve mürettebat dinlenme bölümleri de dahil olmak üzere, gövdenin orta bölümünün ve uçağın burnunun tahrip olduğuna dikkat çekildi. Ancak, en kritik hasarı uçağın yerleşik sistemleri ve ekipmanının aldığı kaydedildi.

"Yeniden canlandırmak en zoru olacak" diyen Sovenko, "Bunun nedeni, AN-225'te kullanılan çeşitli elektrik sistemlerinin, pompaların ve filtrelerin çoğunun 1980'lere ait olmasıdır. Artık üretilmiyorlar, bu yüzden tam olarak oldukları gibi restore edilmeleri pek mümkün değil." ifadesini kullandı.

Geri kazandırılabilecek bölümler

CNN International'ın haberinde, kanat bölümleri gibi aerodinamik yüzeyler de dahil olmak üzere söz konusu bölgelerin küçük çaplı hasar gördüğü ve bunların geri kazandırılabileceği aktarıldı.

Altı motorun çoğunun "sağlam" göründüğü ve uçağın kuyruk kısmının sadece şarapnel hasarından etkilendiği belirtildi.

"Onarımından veya restorasyonundan bahsetmek imkansız"

Havacılık uzmanı Sovenko, Hostomel şehrindeki tesiste bulunduğu sırada vurulan uçağın tamir edilemeyeceğini düşünüyor.

Ukrayna dilinde "Hayal" anlamındaki Mriya olarak anılan uçağa ilişkin Sovenko, "Bu uçağın onarımından veya restorasyonundan bahsetmek imkansız. Enkazdan kurtarılabilen bileşenleri kullanarak ve bunları 1980'lerde ikinci bir uçağın yapımı için tasarlananlarla birleştirerek başka bir Mriya'nın inşasından söz edebiliriz." dedi.

3 milyar dolarlık maliyet

Yeni bir Antonov AN-225 inşa etmenin ise pahalıya mal olacağı konuşuluyor. Ukrayna ulusal haber ajansı Ukrinform, inşa maliyetinin 3 milyar doları bulabileceğini açıklamıştı.

Dünyanın en büyük kargo uçağı: Antonov An-225 ViDEO