Antony Blinken ABD'nin dış politikasını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yeni politikalarında yaptığı darbe vurgusu dikkat çekti.

Joe Biden'ın ABD'nin yeni Başkanı seçilmesinin ardından, ülkede dış politikada değişikliklere gidildi.

"FARKLI ÜLKELERE ASKERİ DARBELER DENENMEYECEK"

Yeni politikayı açıklayan Dışişleri Bakanı Blinken, "ABD artık, farklı ülkelerde askeri darbeleri denemeyecek ve buna başvurmayacak. Demokrasiyi ön planda tutacağız. Bu taktikleri geçmişte denedik. İyi niyetli olsalar da işe yaramadılar." dedi.

Blinken'ın değindiği diğer konu başlıkları ise şu şekilde sıralandı;

•Obama döneminden farklı olacak

•ABD liderliği geri dönecek

•Diplomasi ve işbirliği artacak

•Demokrasi tehlike altında

•Müttefiklerle ilişkiler düzeltilecek

•LGBTQ hakları korunacak

•İklim değişikliğiyle mücadele

•Rusya ve Çin tehlikesi

•Teknolojide liderliği koruma

•Kadın hakları korunmalı

•İnsan hakları desteklenmeli