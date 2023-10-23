Antony Blinken: ABD'nin hedef alınması durumunda karşılık vermeye hazırız ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların tırmanması halinde Orta Doğu'daki Amerikan güçlerini ve personellerini korumaya hazır olduklarını ifade etti.

AA & Ensonhaber

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin İsrail-Filistin çatışmasının İran'ın müdahalesiyle tırmanmasını beklediğini belirterek, Başkan Joe Biden yönetiminin bölgedeki ABD personeli ya da silahlı kuvvetlerinin herhangi bir düşmanca eylemin hedefi olması halinde karşılık vermeye hazır olduğunu vurguladı.

NBC televizyon kanalının 'Meet the Press' adlı programına katılan Blinken, "İstediğimiz şey bu değil. Biz gerilimin tırmanmasını istemiyoruz. Kuvvetlerimizin ya da personelimizin ateş altında kalmasını istemiyoruz ama böyle bir şey olursa buna hazırız" değerlendirmesinde bulunarak kimsenin savaşta ikinci ya da üçüncü bir cephe görmek istemediğinin altını çizdi.

İranlı yetkililerin bölgedeki ABD güçlerine ve personellerine yönelik saldırılarını artırmasını beklediklerini aktaran Blinken, bu kişilerin güvenliklerini sağlamak ve gerektiğinde kararlı şekilde karşılık verebilmek için gerekli adımların atıldığını dile getirdi.

Bölgeye, ek askeri unsurlar konuşlandırıldı

Blinken, bölgeye 2 uçak gemisi görev grubu da dahil olmak üzere ek askeri unsurlar konuşlandırıldığını aktararak, "Bunu kışkırtmak için değil caydırmak ve herhangi biri bir şey yapmaya kalkışırsa orada olduğumuzu açıkça göstermek için yaptık" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada kritik görevlerde bulunmayan personele ABD'nin Erbil Büyükelçiliği'nden ve Erbil Başkonsolosluğu'ndan ayrılmalarının emredildiği aktarılmıştı.