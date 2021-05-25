Antony Blinken, Alman ve BAE'li mevkidaşları Gazze'yi görüştü

Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Alman ve BAE'li mevkidaşları ile ateşkesi ve Gazze'nin yeniden inşasını görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanları ile Gazze’nin ateşkes sonrası sürecini konuştu.

Orta Doğu turuna çıkan Blinken’ın yoldayken Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed ile ayrı ayrı telefonda görüştüğü açıklandı.

ATEŞKESİN SÜRDÜRÜLMESİ KONUŞULDU

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın açıklamasına göre Blinken’ın Maas ile görüşmesinde İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin sürdürülmesini, Gazze'nin yeniden inşasına ilişkin son durumu ve Belarus'ta indirilen uçak konusundaki koordinasyonun devamı ele alındı.

Blinken görüşmede ayrıca Kuzey Akım-2 boru hattı projesi konusunda ABD'nin endişelerini de bir kez daha dile getirdi.

BLİNKEN GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASININ ÖNEMİNİ BELİRTİ

Maas’tan sonra BAE'li mevkidaşı ile görüşen Blinken, Gazze’nin yeniden inşa sürecinin önemine dikkat çekti.

Yeniden inşa sürecinde BAE ile birlikte Mısır, İsrail ve Filistin yönetimiyle birlikte atılabilecek adımları değerlendirdi.

BLİNKEN'IN İLK DURAĞI KUDÜS

Blinken, Orta Doğu turu kapsamında 27 Mayıs tarihine kadar sırasıyla Kudüs, Ramallah, Kahire ve Amman'ı ziyaret ederek İsrail-Filistin meselesine ilişkin üst düzey temaslarda bulunacak.