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    Antony Blinken ile Nikol Paşinyan görüştü

    İki isim, Güney Kafkasya'daki durumu ele aldı. Blinken, 'barış doğru giden pozitif ivmeden' memnun olduklarını söyledi.
    • 25.05.2022 - 08:39
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 09:41
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    Antony Blinken ile Nikol Paşinyan görüştü

    ABD ile Ermenistan arasında görüşme gerçekleştirildi.

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

    Bölgedeki gelişmeleri konuştular

    Görüşmeye ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

    Blinken ile Paşinyan arasındaki telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiği notu paylaşıldı.

    "Barışa doğru giden pozitif ivmeden memnunuz"

    Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki diyalogun devam etmesinin önemine işaret eden Blinken, "Güney Kafkasya'da barışa doğru giden pozitif ivmeden "de memnun olduklarını dile getirdi.

    AA'nın haberine göre, Blinken ayrıca, Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme sürecinin de bölge barışı, istikrarı ve refahı için önemine dikkati çekti.

    Antony Blinken ile Nikol Paşinyan görüştü #1


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