Antony Blinken: İsrail'in güvenliğine bağlıyız

ABD'li bakan, İsrailli mevkidaşıyla bölgesel güvenlik meselelerini ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, telefon diplomasisini sürdürüyor.

Öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşen Blinken, son olarak İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile görüşme gerçekleştirdi.

TEL AVİV'İN GÜVENLİĞİNE SIKI BAĞLILIK VURGUSU

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, görüşmede, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sıkı bağlılığını vurgulayan Blinken, Ashkenazi ile bölgesel güvenlik sınamalarını ve bu konularda devam eden iş birliğinin önemini de ele aldı.

Gabi Ashkenazi

SINAMALARA KARŞI ORTAK HAREKET ETME KARARI

Blinken, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki "İbrahim Anlaşmaları"nda kaydedilen ilerlemeleri överek, bu noktada ABD'nin barışı daha fazla geliştirmeye yönelik ilgisini vurguladı.

İki bakan ayrıca İsrail ile ABD'nin kararlı ortaklığını ve iki ülkenin gelecekteki sınamalara karşı birlikte yakın çalışacağını teyit etti.