Antony Blinken: Suriye'de barışçıl siyasi geçişe destek veriyoruz

DHA

Suriye'deki yeni dönem Batı dünyası tarafından dikkatle takip ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüşmesinden sonra konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

BARIŞÇIL SİYASİ GEÇİŞE DESTEK

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre; Blinken, görüşmede, ABD'nin Suriye'de kapsayıcı ve hesap verebilir hükümete doğru barışçıl siyasi geçişe verdiği desteğini teyit etti.

Blinken, tüm Suriyelilerin hakları ile temel özgürlüklerine saygı gösterilmesinin ve Suriye'nin terörizm için bir üs olarak kullanılmasının önlenmesinin uluslararası toplumun ortak hedefi olduğunu kaydetti.

Blinken ayrıca, uluslararası toplumun Suriye genelinde insani yardım akışını kolaylaştırması gerektiğini belirterek, Suriye halkına yardım sağlayan Suudi Arabistan hükümetine teşekkür etti.